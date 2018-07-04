На Житомирщині за матеріалами СБУ до п’яти років ув’язнення засуджено викритого на хабарі слідчого поліції

За матеріалами Служби безпеки України у Житомирі засуджено викритого на хабарі слідчого Головного управління Національної поліції в області.
Правоохоронці встановили, що капітан поліції вимагав від учасника дорожньо-транспортної пригоди дві з половиною тисячі гривень. За вказану суму посадовець обіцяв сприяння у поверненні автомобіля, вилученого і визнаного речовим доказом у кримінальному провадженні.
У березні 2016 року оперативники спецслужби затримали зловмисника на одній з центральних вулиць Житомира після одержання другої частини хабара. Корольовський районний суд Житомира визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з конфіскацією 1/3 належного йому на праві власності майна.
Також злочинця позбавлено права обіймати атестовані посади у правоохоронних органах терміном на три роки.
Вирок набув законної сили.
Прес-центр СБ України.