Через АЧС на Володимиреччині оголосили карантин

Рівненська область 18-лип, 09:449 prov 0 0

На свинофермі у селі Городець Володимирецького району зафіксовано спалах африканської чуми свиней

Тут захворіли, а потім загинули двоє свиней. Ветеринари направили туші на експертизу, яка підтвердила захворювання тварин на АЧС. Загалом у господарстві утримувалося 27 свиней.

Нині тут – карантин. Тварин умертвили безкровним способом, провели дезінфекцію господарства.

У Володимирці сьогодні засідатиме районна комісія. Вона затвердить першочергові кроки щодо недопущення поширення захворювання в інші населені пункти. Також буде прийняте рішення стосовно встановлення зони нагляду та захисту.

