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Через АЧС на Володимиреччині оголосили карантин

Рівненська область 18-лип, 09:449 prov 0 0
На свинофермі у селі Городець Володимирецького району зафіксовано спалах африканської чуми свиней
Тут захворіли, а потім загинули двоє свиней. Ветеринари направили туші на експертизу, яка підтвердила захворювання тварин на АЧС. Загалом у господарстві утримувалося 27 свиней.
Нині тут – карантин. Тварин умертвили безкровним способом, провели дезінфекцію господарства.
У Володимирці сьогодні засідатиме районна комісія. Вона затвердить першочергові кроки щодо недопущення поширення захворювання в інші населені пункти. Також буде прийняте рішення стосовно встановлення зони нагляду та захисту.
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