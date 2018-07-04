Через АЧС на Володимиреччині оголосили карантин

На свинофермі у селі Городець Володимирецького району зафіксовано спалах африканської чуми свиней
Тут захворіли, а потім загинули двоє свиней. Ветеринари направили туші на експертизу, яка підтвердила захворювання тварин на АЧС. Загалом у господарстві утримувалося 27 свиней.
Нині тут – карантин. Тварин умертвили безкровним способом, провели дезінфекцію господарства.
У Володимирці сьогодні засідатиме районна комісія. Вона затвердить першочергові кроки щодо недопущення поширення захворювання в інші населені пункти. Також буде прийняте рішення стосовно встановлення зони нагляду та захисту.