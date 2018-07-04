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Донецький «АЕРОПОРТ» у рівненському краєзнавчому

Рівненська область 18-лип, 09:489 prov 0 0
Виставки робіт художника, студента Львівської національної Академії мистецтв Олега Дробоцького "АЕРОПОРТ" від завтра працюватиме в Рівненському краєзнавчому музеї. Картини створені за мотивами фотографій Сергія Лойка, відеоматеріалів, знятих бійцями та на основі їхніх розповідей.
В експозиції – майже 30 полотен. Це розповіді про події, які відбувалися в аеропорту Донецька в січні 2015 року.
На відкриття виставки запрошені автор книг «Аеропорт» та «Рейс» Сергій Лойко, учасники боїв за аеропорт Федір Місюра, Валерій Курко, Андрій Ліснічук, бійці Добровольчого українського корпусу, виконавиця патріотичних пісень Христина Панасюк та представники волонтерських організацій Рівного.
Відкриття виставки відбудеться 18 липня о 14-00 в актовій залі музею. Триватиме експозиція до 12 серпня.
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