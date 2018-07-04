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Рівне:

Понад 2 мільярда гривень ЄСВ надійшло від бізнес-спільноти Рівненщини

Рівненська область 18-лип, 09:519 prov 0 0
За шість місяців поточного року роботодавці та самозайняті особи Рівненщини перерахували до бюджету 2043 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 444 млн. грн більше за минулорічний показник, або на 28%.
Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев, серед пріоритетів роботи фіскальної служби й надалі залишається вжиття заходів щодо детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Адже офіційне працевлаштування дасть змогу громадянам легально працювати і мати соціальні гарантії, а бюджет відповідно отримає додаткові надходження у вигляді податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Нагадуємо, єдиний соціальний внесок зараховується до Пенсійного та соціальних фондів. З 01 січня 2018 року законодавством встановлено розмір мінімальної зарплати 3723 гривні, а максимальна величина заробітної плати, з якої сплачується ЄСВ, складає 55845 гривень.
ГУ ДФС у Рівненській області
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