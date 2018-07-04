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Рівне:

На Рівненщині через суд повернуто в розпорядження держави 10 тисяч га лісових земель, вартістю майже 293 мільйонів гривень

Рівненська область 19-лип, 15:169 prov 54 0
Так, під час вивчення стану додержання вимог земельного законодавства на території Володимирецького району встановлено факт порушення інтересів держави суб’єктом господарювання, який після припинення терміну дії договору оренди 10 тис га лісогосподарських земель, вартість яких сягає майже 293 млн грн, не здійснив жодних заходів щодо їх повернення державі.
Щоб відновити порушені майнові права держави, у справу втрутилася прокуратура Рівненської області та пред’явила до суб’єкта господарювання позов про повернення в розпорядження держави за актом приймання-передачі лісових земельних ділянок, що розташовані на території 17 сільських рад Володимирецького району.
Господарський суд Рівненської області визнав обґрунтованими доводи прокуратури Рівненської області та задоволив її позовні вимоги у повному обсязі.
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