На Рівненщину надійшла перша партія комп’ютерної техніки для медичних амбулаторій

Рівненська область 19-лип, 15:209 prov 51 0

Перша партія комп’ютерної техніки для лікарських амбулаторій краю надійшла на Рівненщину. Вона була закуплена в межах реалізації проекту Світового банку «Покращення охорони здоров’я на службі у людей»

Серед отриманого обладнання серверне та мережеве обладнання, частина ноутбуків та іншої комп’ютерної техніки, яку згодом розподілять серед амбулаторій.

За словами керівника групи консультаційної підтримки проекту на Рівненщині Сергія Рибачка, закуплене обладнання разом з відповідним програмним забезпеченням, яке для нашої області розробляє одна з кращих ІТ-компаній в Україні, – ТОВ «Елекс», дозволить об’єднати практично усі медичні заклади області в єдину електронну мережу.

«На сьогодні в нашій області не існує єдиної системи обліку хворих. Кожна лікарня має свою, власну систему, яка не комунікує з іншими системами. Тому, розробляючи рівненський компонент проекту Світового банку, ми передбачили створення єдиного реєстру пацієнтів хворих на серцево-судинні захворювання. Він дозволить об’єднати практично усі лікарні області в єдину мережу та надасть доступ лікарям з районних лікарень та серцево-судинного центру до інформації, якою оперують сімейні лікарі та лікарі амбулаторій», – розповів Сергій Рибачок.

За його словами, для створення цього реєстру проектом передбачається закупівля серверного та мережевого обладнання для Центру обробки даних, а також понад 300 одиниць комп’ютерної техніки для створення робочих місць лікарів. Відповідну угоду про придбання даного обладнання в травні цього року підписало обласне управління охорони здоров’я з компанією ВалТек.

«Наразі ми отримали серверне та мережеве обладнання, а також частину ноутбуків для сімейних лікарів. Після того, як компанія ВалТек поставить повний перелік обладнання та буде затверджений його розподіл, ми передамо ноутбуки для користування лікарям», - резюмував Сергій Рибачок.