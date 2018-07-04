Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним

Укртелеком запускає пілотний проект у регіонах з великою кількістю крадіжок мідного кабелю.Абонентам Укртелекому пропонуватимуть змінити телефонний апарат на новий."Він відрізняється від звичайного тим, що у нього вставляється SIM-картка, тому кабелі не потрібні.Але номер абонента та порядок набору інших номерів у абонента зберігається тим самим.Тобто, якщо ви телефонуєте до мене на номер 353535, то і після зміни телефонного апарату зможете дзвонити на цей же номер", – пояснили "УП. Життя" у прес-центрі Укртелекому.Апарат можна буде або взяти в оренду за 1 гривню за місяць, або придбати.Проект розпочнеться у серпні 2018 року і триватиме 3 місяці.У разі позитивних результатів оператор зможе реалізовувати цей проект і в інших регіонах.