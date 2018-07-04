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Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільним

Головна 20-лип, 18:449 prov 74 0
Укртелеком замінить провідний зв’язок мобільнимУкртелеком запускає пілотний проект у регіонах з великою кількістю крадіжок мідного кабелю.
Абонентам Укртелекому пропонуватимуть змінити телефонний апарат на новий.
"Він відрізняється від звичайного тим, що у нього вставляється SIM-картка, тому кабелі не потрібні.
Але номер абонента та порядок набору інших номерів у абонента зберігається тим самим.
Тобто, якщо ви телефонуєте до мене на номер 353535, то і після зміни телефонного апарату зможете дзвонити на цей же номер", – пояснили "УП. Життя" у прес-центрі Укртелекому.
Апарат можна буде або взяти в оренду за 1 гривню за місяць, або придбати.
Проект розпочнеться у серпні 2018 року і триватиме 3 місяці.
У разі позитивних результатів оператор зможе реалізовувати цей проект і в інших регіонах.
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