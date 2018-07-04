Радивилівський районний суд не залишиться без суддів, Гощанський – очікує призначення

Рівненська область 23-лип, 10:389 prov 71 0

Президент України 19 липня підписав Указ №212/2018, яким постановив перевести шляхом відрядження строком до одного року суддю Кремінського районного суду Луганської області Панчука Миколу Валерійовича на роботу на посаді судді Радивилівського районного суду Рівненської області.

Таким чином, мешканцям Радивилівщини вже не загрожує ризик бути позбавленими можливості реалізувати своє конституційне право на судовий захист. Це могло б трапитися, адже 8 серпня цього року закінчуються повноваження відрядженого сюди з Демидівського райсуду судді Мельника Дмитра Васильовича.

Нагадаємо, що до 7 серпня 2017 року в Радивилівському районному суді майже рік не було жодного судді, який би мав повноваження розглядати справи.

Однак у схожій ситуації досі залишаються мешканці Гощанського району. Тут у місцевому районному судді з 29 серпня 2017 року і до сьогодні не розглядають справи, бо немає суддів, які мають на це повноваження.

В червні цього року Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» звернулася до Президента України, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів з проханням невідкладно вирішити питання щодо призначення суддів у кількох районних судах Рівненської області.

«Ми раді, що потенційну проблему з відсутністю судді в Радивилівському районі Президент вирішив вчасно, - коментує ситуацію керівник правових програм РОГО «Комітет виборців України» Микола Глотов. - Але ми також сподіваємося, що найближчим часом глава держави відновить роботу і Гощанського райсуду. За нашою інформацією, в червні цього року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подання Президентові України про призначення Пацка Дмитра Васильовича на посаду судді Гощанського районного суду Рівненської області. Тож фактично Президенту залишилося лише його підписати. І завдяки цьому мешканці Гощанського району нарешті знову зможуть відстоювати свої права та інтереси в місцевому суді».

Святослав Дубов, інформаційний відділ РОГО КВУ.