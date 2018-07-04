У квартирно-експлуатаційному відділі м.Рівне виявлено порушень на суму понад 1,5 млн грн

Рівненська область 23-лип, 10:449 prov 69 0

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне і виявлено порушень законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму 1564 тис. грн. Контролем охоплено період з 01.01.2016 по 31.01.2018.

Під час проведення ревізії спеціалісти управління виявили факти завищення вартості комунальних послуг. Зокрема, на 766 тис. грн завищено вартість послуг з теплопостачання, наданих ТОВ «Поліська енергосервісна компанія», на 227 тис. грн покрито витрати із опалення приміщень, які використовували інші юридичні особи. Зафіксовано факти недотримання доходів щодо надання послуг з теплопостачання на суму 204 тис. грн, порушення щодо використання коштів державного бюджету на суму 320 тис. грн (оплата за теплопостачання та електроенергію, спожиту орендарями, мешканцями гуртожитків та іншими споживачами) тощо.

Окрім того, у фінансовій діяльності квартирно-експлуатаційного відділу м.Рівне виявлено неефективне використання коштів на оплату послуг по теплопостачання та заготівлі деревини на загальну суму 2 153 тис. грн.

За результатами ревізії вжитими заходами забезпечено відшкодування фінансових порушень на 513,3 тис. грн. Начальнику КЕВ надіслали вимоги щодо усунення решти виявлених порушень.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.



