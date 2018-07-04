«Новомалинська Любава» запрошує на фестиваль історії

Фестиваль історії та народної творчості «Новомалинська Любава» вже цього тижня відбудеться на Рівненщині.Мистецька подія пройде у мальовничому селі Новомалин Острозького району 29 липня.Етнофестиваль розпочнеться з театралізованого дійства героїв княжої доби «Крізь товщ віків, глибинь років – ти, Новомалине, не постарів», а продовжиться лицарськими боями.Окрім цього, тут діятиме містечко народних ремесел. Відвідувачам запропонують майстер-класи від народних умільців. А покуштувати національні страви можна буде в етнокуренях.Діятиме під час фестивалю дитяча галявина та зона для фотографування. Також охочі зможуть покататися на кінних бричках.Завершиться фестиваль виступами артистів обласної філармонії.На час фестивалю для покращення сполучення з Острога та Новомалина курсуватимуть додаткові автобуси. Зокрема, з Острога до Новомалина будуть рейси о 12.20 та 20.00. До міста автобуси повертатимуться о 13.00 та 21:00. Крім того, о 18.40 з Острога (відправлення з Майдану Свободи) та о 22.30 з Новомалина їхатиме шкільний автобус.