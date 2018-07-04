«Новомалинська Любава» запрошує на фестиваль історії

Фестиваль історії та народної творчості «Новомалинська Любава» вже цього тижня відбудеться на Рівненщині.
Мистецька подія пройде у мальовничому селі Новомалин Острозького району 29 липня.
Етнофестиваль розпочнеться з театралізованого дійства героїв княжої доби «Крізь товщ віків, глибинь років – ти, Новомалине, не постарів», а продовжиться лицарськими боями.
Окрім цього, тут діятиме містечко народних ремесел. Відвідувачам запропонують майстер-класи від народних умільців. А покуштувати національні страви можна буде в етнокуренях.
Діятиме під час фестивалю дитяча галявина та зона для фотографування. Також охочі зможуть покататися на кінних бричках.
Завершиться фестиваль виступами артистів обласної філармонії.
ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА
На час фестивалю для покращення сполучення з Острога та Новомалина курсуватимуть додаткові автобуси. Зокрема, з Острога до Новомалина будуть рейси о 12.20 та 20.00. До міста автобуси повертатимуться о 13.00 та 21:00. Крім того, о 18.40 з Острога (відправлення з Майдану Свободи) та о 22.30 з Новомалина їхатиме шкільний автобус.