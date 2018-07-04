На Острожчині підсумували результати 47 Чемпіонату України з пішохідного туризму

Нагадаємо, що впродовж п’яти днів поблизу села Теремне, що на Острожчині, змагалися близько 300 юніорів із 21 областей у туристичній майстерності. Учасники проходили випробування – «Смуга перешкод» та «Крос-похід». Спортсмени доводили першість у кожному з випробувань окремо, оскільки змагання проходили за командним та особистим заліком одночасно.Оголошував трійку переможців директор Українського Державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Сергій Неділько.«Вправність, витривалість та силу духу продемонстрували всі учасники спортивних змагань. Крім того, команди мали змогу поділитись кращим досвідом проведення літніх масових заходів та походів з учнівською молоддю, випробувати свою туристську майстерність на крутих схилах лісового масиву та, звичайно, відкрити для себе історичне минуле Волинських Афін», − зауважив директор центру.У підсумках, перше місце здобула збірна команда з Хмельниччини, друге – з Вінниччини, третє – з Херсонщини.Прес-служба управління освіти і науки Рівненської ОДА.