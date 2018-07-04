У Сарненській центральній районній лікарні рівненські аудитори виявили порушень на понад пів мільйона гривень

Рівненська область, Здоровя 27-лип, 19:219 prov 32 0

На 578 тис. грн порушень законодавства, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, зафіксували спеціалісти Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області у фінансово-господарської діяльності комунального закладу «Сарненська центральна районна лікарня» Сарненської районної ради. Контролем охоплено період з 01.01.2015 по 30.04.2018.

Під час проведення планової ревізії спеціалісти управління виявили факти несвоєчасного укладання договору на відшкодування комунальних послуг з орендарем та неправильно проведених обчислень (нарахування у заниженому розмірі) щодо спожитих орендарями комунальних послуг, що призвело до зайвого витрачання 189 тис. грн бюджетних коштів.

На порушення вимог бюджетного законодавства видатки, пов’язані зі здійсненням медичних оглядів та функціонуванням Міжлікарняної аптеки, здійснювалися не за рахунок відповідних надходжень від надання платних послуг та діяльності аптеки, а за рахунок коштів загального фонду, що призвело до покриття видатків спеціального фонду кошторису, на загальну суму 318 тис. грн.

Ревізією також виявлено факти зайвого нарахування та виплати заробітної плати, понаднормативне списання медикаментів, продуктів харчування, недоотримання доходів через безоплатні проведення медичних оглядів тощо.

Під час ревізії забезпечено відшкодування втрат ресурсів на 396 тис. грн. Керівнику закладу надіслано вимоги щодо усунення решти виявлених порушень.

За результатами ревізії на посадових осіб лікарні складено 19 протоколів про адміністративне правопорушення.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронний орган.



Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.



