Как организовать корпоративное мероприятие

Отмечать в кругу сослуживцев крупные государственные праздники и личные радостные события принято практически повсеместно. Трудно найти такую организацию, где бы коллеги не спешили поздравить друг друга с днем рождения, прибавлением в семье, новосельем или покупкой новой машины.
Порой такие торжества не ограничиваются привычным набором из застолья, любительского концерта и танцев до упаду, а расширяются до выпуска праздничной стенгазеты, изготовления спиртных напитков с логотипом виновника торжества на этикетках http://dachnik.ua/ru/category/winemaking/ietikietki, установки в офисе декораций, украшенных самодельными бумажными цветами, и закупки плюшевых игрушек для всех представительниц слабого пола.
Все можно сделать собственноручно
Несмотря на то, что организация такого корпоратива требует немалых затрат времени и нервов, нет ничего лучше, чем провести его собственными силами, отказавшись от услуг многочисленных агентств, актеров, певцов и музыкантов. Дело в том, что профессиональные деятели культуры берут за свои услуги немалые деньги, которых в последнее время в экономике становится все меньше и меньше. Это значит, что стоит несколько раз взвалить груз забот по проведению корпоративного мероприятия на собственных инициативных и активных сотрудников, щедро наградив их за это премией, чтобы, набравшись опыта, они в скором времени могли не только в два счета устроить любое торжество, но и затмить на нем любого штатного тамаду с его давно известными всему городу шутками, играми и прочими, годами не обновляемыми элементами программы.
Лучше всего поручить это женщинам
Возможно, в силу своей энергичности и природной общительности дамы справляются с организацией таких мероприятий намного быстрее, чем склонные пофилософствовать мужчины. Вот почему в преддверии очередного праздника нужно предложить сотрудницам фирмы выдвинуть из своих рядов самую решительную, смекалистую и деловую, чтобы она, располагая довольно скромной сметой, сумела порадовать сослуживцев веселым и шумным торжеством.
Как и любое новое дело, организация корпоратива потребует немалого напряжения ума и воображения, при этом далеко не все смелые идеи удастся воплотить с первого раза. Поэтому нежелательно сразу же пытаться перенести в реальность все свои фантазии наподобие установки в офисе кресла желаний или трона, на котором будут по очереди восседать все участники мероприятия.
Напротив - лучше придумать программу проще и многократно проработать все ее пункты, чтобы между номерами концерта не возникало продолжительных пауз. Нельзя забывать, что небрежное отношение к проведению корпоратива приведет к тому, что коллективный праздник быстро перейдет в индивидуальную попойку, которая, как известно, легко способна испортить самое пафосное событие.