Франшиза: как заработать?

Что такое франшиза и как получить прибыль – основные вопросы, которые волнуют тех, кто хочет начать зарабатывать, но не имеет возможность открыть собственное дело.
Под термином франшиза понимается предоставление права на использование, развитие, а также производство товаров и услуг, передаваемое собственником бренда арендатору за фиксированное вознаграждение.
Основные понятия
«Франчайзи» - тот, кто покупает бренд. «Франчайзер» - тот, кто продает.
Презентация товара/услуги
Продаже и покупке бренда предшествует презентация товара. На специальных ресурсах собственник размещает заявку, на которую откликаются арендаторы. После того как количество желающих набрано, осуществляется встреча. На этой встрече собственник проекта должен убедить инвесторов в том, что в его проект нужно вложить деньги, в выгодности инвестиций для обеих сторон. На этом этапе собственник должен быть максимально честен с инвестором.
Заключение договоренности
После того как компромисс достигнут, получено согласие обеих сторон, заключается письменная договоренность, в которой прописаны права, обязанности обеих сторон, суммы выплат, а также прочие дополнительные вопросы. Образец документа выдается обеим сторонам для ознакомления, после ознакомления ставится подпись на документе – собственника и арендатора. С этого момента арендатор и собственник работают в одной «упряжке».
Что будет, если условия договоренности не соблюдаются?
Определенно, продуман и этот вопрос. Предполагаются штрафные выплаты собственнику за нарушение договоренности, в противном случае договор расторгается на более выгодных условиях для «обиженной» стороны. Прежде чем приобрести франшизу, нужно все хорошенько обдумать. С одной стороны, франшиза – это прекрасное начало собственного дела. Вам предоставляется возможность развивать чужой бренд и продвигать чужую продукцию. При всем этом человек, предоставивший вам право на развитие собственного бренда, осуществляет всю работу за вас – вам только остается работать по намеченному плану.
У вас на руках:
- бизнес-план;
- контакты;
- право на производство.
С другой стороны, от вас потребуются: - четкое следование рекомендациям собственника;
- выполнение намеченного бизнес-плана;
- согласование кадровых перестановок и организационных моментов. Ваш офис – ничто иное как филиал производства. Выгода для собственника
Кому выгоден такой алгоритм становления собственного дела?
Определенно, собственник бренда получает большую часть дохода плюс фиксированный доход за предоставление права на использование своих наработок (бизнес-план, производство и так далее). К тому же за счет создания «филиала» увеличивается рынок сбыта продукции, а значит, доходность.
Что же получает «арендатор»?
Практически ничего, кроме знаний, контактов и наработки опыта. Возможно, в дальнейшем полученные знания помогут создать собственное дело с «нуля», но пока не до этого: слишком много трат. Чтобы получить право на использование бренда и его производство, придется вложить некоторый капитал. Большая часть денег уйдет на оплату разового денежного взноса, в дальнейшем помесячно, вне зависимости от получаемой прибыли, «арендатор» обязуется оплачивать роялти собственнику.