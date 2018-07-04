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За несвоєчасне подання е-декларації оштрафовано працівницю служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації

Рівненська область 29-лип, 12:249 prov 114 0
За участі працівників органів прокуратури Рівненщини судом визнано винним спеціаліста служби у справах дітей Сарненської районної державної адміністрації у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
Під час вивчення стану додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції» прокурори встановили, що жінка-державний службовець, будучи суб`єктом відповідальності за правопорушення, пов`язані з корупцією, несвоєчасно без поважних причин подала у 2017 році декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та вчинила правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність.
За наслідками опрацювання матеріалів Сарненської місцевої прокуратури факт порушення працівницею органів державної влади вимог антикорупційного законодавства підтверджено Управлінням захисту економіки в Рівненській області, яким складено та направлено до суду протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
За результатами розгляду протоколу, з урахуванням наданих доводів та принципової позиції прокурора, суд надав оцінку діям державного службовця: визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, та призначив правопорушниці покарання у виді штрафу.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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