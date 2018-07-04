На Рівненщині судитимуть трьох учасників злочинної групи за порушення правил міжнародних польотів

Головна 29-лип, 12:289 prov 106 0

За ефективного процесуального керівництва прокуратури Рівненської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 3 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.28, ст.334 КК України (порушення правил міжнародних польотів, вчинене у складі організованої злочинної групи).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області за процесуального керівництва працівників відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю, прокуратури Рівненської області.

На підставі зібраних слідчим та прокурором доказів встановлено, що троє чоловіків незаконно, без відповідних дозволів, двічі перелетіли на приватному літаку «АН-2» через лінію державного кордону до Республіки Польща і так само незаконно повернулися у зворотному напрямку на територію України.

В результаті професійності працівників Управління Служби безпеки України в Рівненській області вдалося відстежити спільників, а також літальне судно (так званий «кукурузник»), яке приземлилось на непрацюючому аеродромі в Рівненській області.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт разом із укладеними між прокурором та підозрюваними угодами по визнання винуватості скеровано до Рівненського міського суду для розгляду по суті.

Відповідальність, яка передбачена за вчинення вказаного злочину, - штраф від 200 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.