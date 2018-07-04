Оформляем автокредит

Автокредит, как и ипотека является целевым видом потребительского кредита. В данном случае банки предоставляют средства на приобретение конкретного автомобиля, который при заключении договора становится залогом. Это значит, что до полной выплаты кредита и выполнения договорных обязательств предмет залога – авто, является собственностью кредитора. , так как это строго целевой заем, то предоставляется он в безналичной форме – перечислением на счет продавца. Такой кредит выдается на покупку легковых, грузовых автомобилей и другого транспорта, причем автомобили могут быть новые, подержанные, отечественного и иностранного производства.
Условия и виды транспорта определяются различными программами кредитования. Характерные особенности автокредитов:
1. Приобретаемый автотранспорт становится обеспечением по кредиту;
2. Наличие первоначального взноса, хотя некоторые банки в качестве акционных предложений снижают его до ноля;
3. Средства предоставляются в безналичной форме с прямым переводом на счет продавца, исключениями могут быть автокредиты на автомобили б/у, приобретаемые у физических лиц.
4. Наличие страховки КАСКО Полис24– это полная страховка предмета залога. Таким образом, кредитор страхует свои риски утраты залога. Исключения могут составлять отдельные акционные программы. Этот вид кредитования очень популярен. По статистике 30% автомобилей приобретается именно в кредит. Взять кредит на покупку авто достаточно просто. Пакет документов, который требуют банки такой же, как при обычном потребительском кредитовании.
Это паспорт, удостоверение водителя или другой дополнительный документ и справка-счет из автосалона. Некоторые банки даже не требуют справки о доходах или с места работы. От предоставленных документов и специальных условий будет зависеть и платность по кредиту. Естественно, что если банк готов предоставить средства без первоначального взноса или без документов подтверждающих платежеспособность клиента, то ставка по таким займам будет больше. Сейчас средняя процентная ставка для рублевых кредитов составляет 13-15% годовых, срок кредитования до 5 лет и первоначальный взнос 10-20%. Залоговое кредитование более востребовано банками, так как несет меньшие риски, поэтому для привлечения клиентов кредиторы предлагают участие в программах лояльности, например, бесплатно предоставляют кредитные карты с установленным лимитом. Займы предоставляются с разными условиями и по разным схемам, причем кредитовать могут как банки, так и автосалоны.
Виды автокредитов:1. Классический. При этом виде действуют стандартные условия. Это самый дешевый вариант для заемщика, так как при нем кредитор требует и первоначальный взнос, и документы подтверждающие платежеспособность клиента, и полное КАСКО залога. Отрицательным для заемщика являются: более долгий период рассмотрения возможности кредитования, более жесткие требования к документам, кредитной истории и платежеспособности, высокие требования к залогу (если это б/у авто, то его возраст не должен быть более 5 лет, а количество его предыдущих собственников не может превышать трех человек). Все остальные виды кредитования, по сути, являются его производными и отличаются лишь возможными лояльными условиями, которые банки готовы предоставить своим потенциальным клиентам;
2. Экспресс-автокредит. Как и все экспресс-кредиты этот вид отличается быстрым принятием решения и выдачей, а также минимальными требованиями к документам. Существенный минус таких программ – это их высокая стоимость, более низкая сумма и меньший срок;
3. Trade-in. В данном случае автовладелец может приобрести новый автомобиль, предоставив старый в качестве первоначального взноса. Недостатком такого кредита является более низкая оценочная стоимость старого авто по сравнению с рыночной;
4. Buy-back или обратный выкуп. Кредит разбивается на две части, первую заемщик платит ежемесячно, а вторую – путем единоразового внесения всей суммы в конце действия договора. Эту сумму он может оплатить продав это же авто дилеру. Минус – высокая переплата, так как проценты начисляются на все тело кредита, а не на его остаток;
5. Автокредит без КАСКО. В таком случае страхование автомобиля не обязательно, но при этом гораздо увеличиваются проценты по кредиту.
6. На автомобили б/у. Продавцом может быть и салон, и физическое лицо. Минусом является то, что срок договора значительно короче, а первоначальный взнос больше.
7. Беспроцентные автокредиты. Отсутствие процентов банки компенсируют завышением стоимости авто и вводом дополнительных комиссий.
8. Авто в лизинг. Эта схема очень схожа с классическим кредитом, но в данном случае автомобиль является не залогом, а собственностью кредитора, а заемщик арендует его на основании доверенности. Другими словами – это аренда с последующим выкупом. Для банка это более выгодный вид кредитования с точки зрения изъятия авто в случае неуплаты по основному долгу.