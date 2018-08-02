Двом працівникам Рівненського відділу поліції повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину

Рівненська область 02-сер, 13:399 prov 52 0

За погодженням із прокуратурою Рівненської області 2 працівникам поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане із вимаганням, за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що 24.07.2018 працівники прокуратури Рівненської області у скоординованій співпраці з працівниками управління внутрішньої безпеки в Рівненській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Рівненській затримали під час одержання неправомірної вигоди у сумі 4000 гривень інспектора відділу превенції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

В межах кримінального провадження встановлена причетність до даного корупційного злочину також іншого співробітника цього ж відділу поліції.

З’ясовано, що неправомірну вигоду спільники вимагали від підприємця за невжиття заходів щодо притягнення останнього до відповідальності за продаж слабоалкогольних напоїв неповнолітнім.

Ухвалами слідчого судді від 26 та 29 липня 2018 року застосовано щодо підозрюваних запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання про відсторонення правоохоронців від посади.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.