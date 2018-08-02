Видобуток бурштину на територіях, відведених «Технобуду», може розпочатися у 2020 році

На те, щоб отримати дозвільні документи та заключити угоду з підрядником, підприємству знадобиться півтора роки, повідомив виконавчий директор ТзОВ «Технобуд» Олександр Ковальчук. Планами щодо видобутку бурштину на територіях, які відведені підприємству, він поділився з головою обласної ради Олександром Данильчуком та представниками ЗМІ. А також розповів про потужності підприємства, яке видобуває щебінь на територіях Сарненського району ще із 1949 року.27 липня сесія обласної ради підтримала проект рішення щодо погодження надання надр у користування ТзОВ "Технобуд" з метою видобування бурштину Північно-Східної частини Федорівської ділянки Клесівського родовища. "За" проголосували 58 обранців. У ході засідань постійних комісії проект рішення наполегливо просили підтримати представники місцевої громад. Наголошували на тому, що «Технобуд» - соціально орієнтоване підприємство: підтримує місцевий спорт, будує дороги, фінансує соціальні об’єкти. До того ж 40% надходжень до місцевого бюджету складають податки, які платить саме «Технобуд».До слова, головний профіль підприємства – це видобуток щебню. Річний обсяг продукції складає 4 млн.тонy. Як стверджує його виконавчий директор Олександр Ковальчук, розпочати видобувати бурштину вони вимушені, адже щоб дістатися до глибини, на якій залягає будівельна порода, їм потрібно зняти шари грунту, де потенційно є бурштин.На підприємстві наголошують, що не зацікавлені у прибутках від видобутку сонячного каменю. Планують залучити підрядника, який і добуватиме, і перероблятиме бурштин. Своїх 50% прибутку обіцяють віддавати на потреби громади Клесова.DSC_0201.JPGГолова обласної ради Олександр Данильчук вкотре наголосив, що дане рішення обласної ради може стати чи не першим прикладом того, як можна в законний спосіб видобувати бурштин, а прибутки від промислу спрямовувати на розвиток місцевих громад.