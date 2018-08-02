СБУ припинила діяльність одинадцятьох антиукраїнських адміністраторів у соцмережах

Івано-Франківська область, Чернівецька область 06-сер, 11:519 prov 119 0

Співробітники СБ України протягом липня припинили у п’ятьох областях країни діяльність одинадцятьох адміністраторів у соцмережах, які розміщували в інтернеті антиукраїнські матеріали за вказівкою кураторів з російських спецслужб.

Під час реалізації комплексу заходів із забезпечення інформаційної безпеки країни співробітники Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та обласних управлінь СБ України виявили нові докази використання спецслужбами РФ соціальних мереж для шкоди державній безпеці нашої країни.

Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність шести мешканців Одеси, двох – Київщини, жителя Бахмута на Донеччині та мешканців Чернівецької та Івано-Франківської областей, які були адміністраторами антиукраїнських спільнот у російських соціальних мережах «Вконтакте» та «Одноклассники». Оперативники спецслужби встановили, що модератори за вказівкою з Росії розміщували у соцмережах матеріали із закликами до зміни меж території України та з підтримкою терористичних організацій «Л/ДНР».

За антиукраїнську діяльність зловмисники отримували грошову винагороду від російських кураторів. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями проживання адміністраторів співробітники СБ України виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами розміщення антиукраїнських матеріалів та отримання вказівок від російських спецслужб. Дії зловмисників кваліфіковані за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України.