СБУ викрила на хабарі у тридцять тисяч доларів США заступника голови Переяслав-Хмельницької міськради

Хмельницька область 06-сер, 11:569 prov 116 0

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного із заступників голови Переяслав-Хмельницької міської ради та начальника відділу виконавчого комітету мерії.

Правоохоронці встановили, що чиновники вимагали від представника підприємства-забудовника тридцять тисяч американських доларів. За вказану суму зловмисники обіцяли сприяти у передачі в оренду земельної ділянки у межах міста.

Оперативники спецслужби затримали посадовців згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із громадських закладів міста під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція з викриття зловмисників проводилась за сприяння Національної поліції України.

Прес-центр СБ України.