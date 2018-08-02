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СБУ викрила на хабарі у тридцять тисяч доларів США заступника голови Переяслав-Хмельницької міськради

Хмельницька область 06-сер, 11:569 prov 116 0
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного із заступників голови Переяслав-Хмельницької міської ради та начальника відділу виконавчого комітету мерії.
Правоохоронці встановили, що чиновники вимагали від представника підприємства-забудовника тридцять тисяч американських доларів. За вказану суму зловмисники обіцяли сприяти у передачі в оренду земельної ділянки у межах міста.
Оперативники спецслужби затримали посадовців згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із громадських закладів міста під час одержання чергового траншу неправомірної вигоди. Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Операція з викриття зловмисників проводилась за сприяння Національної поліції України.
Прес-центр СБ України.
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