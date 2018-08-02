Чиновниця з Рівненщини більше не братиме хабарів

Під час отримання неправомірної вигоди спіймали заступницю начальника управління Держпраці у Рівненській області.
Військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України спільно зі слідчими головного управління Нацполіції в Рівненській області задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомляє ZIK.
Кошти у розмірі 75 тисяч гривень від підприємця призначалися за складання акту інспекційного відвідування без виявлених порушень та нестворення штучних перешкод у господарській діяльності.
Хабар у повному обсязі виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.