Чиновниця з Рівненщини більше не братиме хабарів

Рівненська область 06-сер, 12:139 prov 117 0

Під час отримання неправомірної вигоди спіймали заступницю начальника управління Держпраці у Рівненській області.

Військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України спільно зі слідчими головного управління Нацполіції в Рівненській області задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомляє ZIK.

Кошти у розмірі 75 тисяч гривень від підприємця призначалися за складання акту інспекційного відвідування без виявлених порушень та нестворення штучних перешкод у господарській діяльності.

Хабар у повному обсязі виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.