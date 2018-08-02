bank-ua.com
Рівне:

Чиновниця з Рівненщини більше не братиме хабарів

Рівненська область 06-сер, 12:139 prov 117 0
Під час отримання неправомірної вигоди спіймали заступницю начальника управління Держпраці у Рівненській області.
Військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України спільно зі слідчими головного управління Нацполіції в Рівненській області задокументувала факт вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомляє ZIK.
Кошти у розмірі 75 тисяч гривень від підприємця призначалися за складання акту інспекційного відвідування без виявлених порушень та нестворення штучних перешкод у господарській діяльності.
Хабар у повному обсязі виявлено та вилучено під час проведення огляду місця події.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Похожие новости
Посадовця Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області в ...
Головна » Рівненська область

Посадовця Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області в ...

Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди
Головна » Рівненська область

Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отримання 1,4 тис дол С ...
Головна » Рівненська область

Декана факультету Рівненського ВУЗУ викрито під час отримання 1,4 тис дол С ...

Поліцейського викрито під час одержання 300 дол США неправомірної вигоди
Головна » Рівненська область

Поліцейського викрито під час одержання 300 дол США неправомірної вигоди

У Рівному завідувача кафедри ВУЗУ викрито під час отримання 2 тис дол США н ...
Головна » Рівненська область

У Рівному завідувача кафедри ВУЗУ викрито під час отримання 2 тис дол США н ...

Оставить комментарий
Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Серпень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору