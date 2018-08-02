В Україні масово загинули дерева на площі майже 400 тисяч гектарів

Рівненська область, Волинська область, Львівська область, Житомирська область 06-сер, 12:259 prov 125 0

Ареал масового всихання дерев охопив Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську і Чернігівську області.

Площа всихання дерев в Україні становить уже майже 400 тисяч гектарів.

Про це повідомляє в понеділок, 6 серпня, прес-служба Державного агентства лісових ресурсів України.

Відзначено, що осередки масового всихання вже охопили Волинську, Житомирську, Київську, Львівську, Рівненську, Хмельницьку, Черкаську, Чернігівську області та продовжують збільшуватися по всій території України.

"Станом на сьогодні загальна площа усихання становить 395,4 тис. Га, з яких соснові насадження на площі майже 200 тис. Га, що вже перевищує річні показники минулого року", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, всихання ялинників у Карпатському регіоні існує давно, але залишається актуальним і сьогодні. Незважаючи на всі зусилля лісівників, на площі близько 30 тис. Га цей процес має негативну тенденцію до зростання.

"У травні цього року ми фіксували всихання на площі близько 350 тис. Гектарів, до серпня вона збільшилася майже на 50 тис. Гектарів. Біологічний пожежа поширюється геометричною прогресією ", - зазначив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар.

Як зазначили у відомстві, в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов'язане зі зміною клімату, зокрема, глобальним потеплінням. Температура підвищується і зменшується кількість опадів, тому знижується рівень ґрунтових вод. У зв'язку з цим дерево втрачають опір до заселення шкідливими комахами, зокрема, короедами.

Зокрема, поширений в Україні верхової короїд знищує дерево під корою, воно починає синіти зверху вниз.