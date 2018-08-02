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Рівне:

На Рівненщині надходження транспортного податку зросли у двічі

Рівненська область 06-сер, 15:369 prov 105 0
За сім місяців поточного року 2,3 млн. грн. транспортного податку спрямували власники легкових авто до місцевих бюджетів області, які згідно з законодавчими нормами підлягають оподаткуванню.
Лідерами серед платників податку є фізичні особи, які перерахували до місцевої казни регіону 53 відсотка, або 1,2 млн. грн. від загальних надходжень. Внесок власників вартісних авто – юридичних осіб склав 1,1 млн. грн. транспортного податку.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження транспортного податку зросло на 1,2 млн. грн., або 120 відсотків.
Серед районів області найбільша сума транспортного податку надійшло до місцевих скарбниць: м. Рівне – 1053,4 тис. грн.; Рівненський район – 189,1 тис. грн.; Сарненський район 184,5 тис. грн.
Нагадаємо, що у 2018 році транспортний податок, ставка якого складає 25 тисяч гривень, сплачують власники легкових автомобілів віком не старше 5 років, вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат (встановлених на 1 січня 2018 року).
Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку і подають декларації. Сплачується платіж авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним, які відображаються в річній податковій декларації.
Щодо фізичних осіб, то обчислення суми податку з об'єкта або об'єктів оподаткування, які їм належать і зареєстровані в Україні, здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку на підставі відомостей, необхідних для розрахунку податку, отриманих від органів внутрішніх справ.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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