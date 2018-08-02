Майже на 28 млн грн втрачених резервів та ресурсів виявили рівненські аудитори в бюджеті м.Дубно

Рівненська область 09-сер, 17:309 prov 44 0

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено державний фінансовий аудит виконання бюджету міста Дубно і встановлено втрати доходів та можливі резерви наповнення доходної частини бюджету міста на загальну суму 27,9 млн гривень.

Зокрема, під час проведення контрольного заходу аудитори виявили, що через несплату замовниками будівництва коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста впродовж 2015-2017 років бюджетом втрачено доходів на суму 7,4 млн грн.

Невиконання окремими платниками вимог бюджетного та податкового законодавства щодо сплати податку на доходи фізичних осіб за фактичним місцезнаходженням платників податку призвело до втрат доходів бюджетом міста на загальну суму 4,6 млн гривень.

Не використано можливості залучення 12,4 млн грн коштів інших місцевих бюджетів на утримання об’єктів спільного користування – установ, які обслуговують мешканців інших територіальних громад Дубенського району.

Аудиторським дослідженням встановлено окремі випадки неукладення або несвоєчасного укладення договорів оренди земельних ділянок, внаслідок чого бюджетом міста недоотримано 895 тис. гривень.

Крім того, аудитом визначено інші можливі резерви наповнення бюджету міста за рахунок залучення додаткових надходжень (зокрема, надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Дубно, запровадження відрахувань до бюджету частини чистого прибутку комунальних підприємств, додаткових надходжень плати за оренду нерухомого майна) на загальну суму 1,8 млн гривень.

За результатами аудиту надано 10 рекомендацій щодо досягнення додаткового економічного ефекту при виконанні бюджету міста Дубно та посилення фінансової дисципліни.

Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.



