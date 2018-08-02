Удачный отдых или советы туристам

Важные советы перед поездкой
Во-первых, не стоит ехать в место навязанное обществом, если оно Вам не нравится. К выбору страны или города нужно подойти заранее. И выбрать то место, которое больше всего понравится.
Во-вторых, лучше заранее рассмотреть места для возможных экскурсий и просмотра достопримечательностей. Ведь когда Вы уже приедете, может быть будет уже поздно, и все интересные для Вас поездки будут заняты.
Также стоит создать список вещей актуальных для Вас во время отдыха. Если чего то нет, то вам поможет сайт 070. В список нужно вписать всю одежду, технику, зарядки, документы и прочее. Так Вы вряд ли что-нибудь забудете и сразу определите, что Вам точно нужно, а что нет.
Самое важное нужно положить на видное место, это такие вещи как: билеты на самолёт/поезд/автобус, паспорт, лекарства. Если вы едете/идёте отдыхать в жаркое время, то очень важно взять крем от загара, потому что слишком сильный загар - вредно.
Затем эти все вещи нужно упаковать в чемодан или другой вид багажа. Если у Вас много вещей, то сделать это нужно как можно компактнее. Один из самых верных способов для этого - сложить их рулоном. Благодаря этому, одежда не помнется и останется больше свободного места для остальных вещей. Носки и белье можно свернуть и положить в обувь. Также не стоит брать целые упаковки шампуня и геля для душа. Их можно перелить в маленькие бутылочки, так они займут намного меньше места.
После прибытия на место отдыха многие начинают фотографировать абсолютно всё вокруг себя - это большая ошибка. За камерой телефона можно пропустить все эмоции, которые можно было бы получить, смотря на всё своими глазами. Да, конечно, фотографии хранят нашу память, но лучше сделать немного снимков и наслаждаться моментом, чтобы потом не жалеть об упущенном.
Говоря об упущенном, можно сделать ещё один вывод о том, что стоит вставать и ложиться пораньше. Конечно, нужно высыпаться, ведь это отдых, но и спать до двух часов дня не лучший вариант. За это время можно увидеть множество интересных вещей, просто сходить на море или в лес, это зависит от места отдыха.
Ну и естественно, самый важный совет - слушать своё сердце и делать то, чего хочется, в пределах разумного. Если вам не интересны экскурсии - не тратьте своё время зря. Если вы не любите море - не купайтесь в нём. Ведь это ваш отдых и самое важное, чтобы вам было хорошо.