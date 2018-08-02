Цена биткоина: решение SEC укрепило негативную динамику на рынке

Комиссия по ценным бумагам США приняла постановление о продлении срока принятия решения по торговле биткоинами на Биржевом инвестиционном фонде, что спровоцировало дальнейшее падение рынка криптовалют. Аналитики полагают, что негативная динамика продолжится, и биткоин может упасть до 6 тыс. долларов.
Если в среду 7 августа самая популярная криптовалюта стоила 7100 долларов, то уже 8 августа решение американского регулятора опустило BTC до 6500 долларов, а на бирже Bitfinex биткоин торговался даже на уровне 6300 долларов. Кстати, купить криптовалюту можно Тут.
За сутки «цифровое золото» упало на 7%, что позволило аналитикам говорить об июльском подъеме рынка как о спекуляционном кратковременном периоде.
Эксперты отмечают, что пик падения еще не пройден и можно ожидать цену в 6 тыс. долларов за биткоин.
Многих интересует: как понять в каком направлении будет двигаться цена?
Никто правильного способа определить движение цены не знает, но есть несколько очень ценных советов.
В процессе торговли, вы наблюдаете за графиком с настроением трейдеров. Вы можете последовать мнению большинства или действовать вопреки ему.
Это поможет вам принять правильное решения.
Во первых, нужно выберите направление сделки, в зависимости от прогноза, нажмите кнопку КУПИТЬ или ПРОДАТЬ. После вам предложат дополнительные настройки для вашей сделки. Потом нужно установить сумму, размер Мультипликатора и открыть сделку.
Вот и все. Не забудьте закрыть сделку, после того как получите желаемую прибыль.
Впрочем, у каждого человека, которые "занимается" криптовалютой, есть свои секреты успешной торговли, о которых он никому не рассказывает. Со временем и у новичков такие появляться.
В любом случае – за криптовалютой будующее. К нему нужно быть готовым. И вас не должно пугать некоторое снижение курса биткоина.