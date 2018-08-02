У Хмельницькому СБУ попередили продаж малолітніх дітей

Хмельницька область 12-сер, 12:129 prov 204 0

Співробітники Служби безпеки України у рамках заходів з протидії торгівлі людьми викрили у Хмельницькому місцеву жительку, яка планувала продати двох своїх малюків у жебрацтво.

Оперативники спецслужби отримали інформацію про те, що жінка підшукує «покупця» для власних дітей, з яких молодшому виповнилося два, а старшому шість років. Зловмисниця погодилась здати малолітніх синів в «оренду», з розрахунку п’ять тисяч гривень на день за обох малюків. Гроші повинні були перераховувати на банківську картку.

Правоохоронці затримали жінку після передачі дітей та отримання грошей від замовника.

Вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину.

Наразі діти під наглядом відповідних служб проходять медичний огляд. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України триває досудове слідство.

Операція з викриття зловмисниці проводилась спільно з поліцією.

Прес-центр СБ України.