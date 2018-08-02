СБУ викрила суддю на хабарі у п’ять тисяч євро

Івано-Франківська область 13-сер, 09:319 prov 140 0

Співробітники Служби безпеки України спільно з детективами Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили в Івано-Франківську на хабарі суддю одного з судів області.

Правоохоронці встановили, що суддя вимагав від керівника комерційної структури п’ять тисяч євро. За вказану суму посадовець обіцяв безперешкодний розгляд господарської справи щодо банкрутства підприємства.

Оперативники спецслужби затримали суддю в одному із розважальних закладів обласного центру під час одержання неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-центр СБ України.

