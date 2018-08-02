В Україні запропонували нове покарання для учасників референдуму "Л/ДНР"

Актуально 13-сер, 10:239 prov 141 0

Пропозиція заступника керівника Центральної виборчої комісії Андрія Магери позбавляти громадянства учасників

так званого "референдуму" Л/ДНР" не є політичною заявою.

Про це в ефірі розповів голова комітету виборців Олексій Кошель. На його думку, нинішнім надзвичайно

ліберальним ставленням до злочинців Україна в першу чергу шкодить сама собі.

"В багатьох країнах світу існують різні обмеження виборчих прав громадян. Тому цілком логічно позбавляти права

голосувати осіб, які брали участь в незаконних референдумах ", - вважає Кошель.

Однак, на думку активіста, зараз набагато важливіше порушувати кримінальні справи проти тих громадян

України, які були задіяні в організації виборчого процесу.

"Наприклад, в окупованому Криму більше 100 000 громадян брали участь в організації псевдовиборів

Володимира Путіна. Це члени виборчих комітетів, так звані партійні агітатори, так звані спостерігачі і т.д.", - навів

він приклад.

"Ці громадяни повинні знати, що в разі, якщо вони перетинають лінію розмежування з Україною, їх вже будуть

чекати правоохоронці з наручниками. На мою думку, не треба цього боятися, навіть коли мова йде про таку

величезному кількість людей, оскільки у цих громадян є вибір: або служити Путіну, або відчувати себе вільним

громадянином України ", - заявив Кошель