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В Україні запропонували нове покарання для учасників референдуму "Л/ДНР"

Актуально 13-сер, 10:239 prov 141 0
Пропозиція заступника керівника Центральної виборчої комісії Андрія Магери позбавляти громадянства учасників
так званого "референдуму" Л/ДНР" не є політичною заявою.
Про це в ефірі розповів голова комітету виборців Олексій Кошель. На його думку, нинішнім надзвичайно
ліберальним ставленням до злочинців Україна в першу чергу шкодить сама собі.
"В багатьох країнах світу існують різні обмеження виборчих прав громадян. Тому цілком логічно позбавляти права
голосувати осіб, які брали участь в незаконних референдумах ", - вважає Кошель.
Однак, на думку активіста, зараз набагато важливіше порушувати кримінальні справи проти тих громадян
України, які були задіяні в організації виборчого процесу.
"Наприклад, в окупованому Криму більше 100 000 громадян брали участь в організації псевдовиборів
Володимира Путіна. Це члени виборчих комітетів, так звані партійні агітатори, так звані спостерігачі і т.д.", - навів
він приклад.
"Ці громадяни повинні знати, що в разі, якщо вони перетинають лінію розмежування з Україною, їх вже будуть
чекати правоохоронці з наручниками. На мою думку, не треба цього боятися, навіть коли мова йде про таку
величезному кількість людей, оскільки у цих громадян є вибір: або служити Путіну, або відчувати себе вільним
громадянином України ", - заявив Кошель
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