Рівненські спортсмени вибороли три золота

Українська збірна завоювала 8 золотих нагород на першому чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. При цьому три «золота» вибороли саме рівненські спортсмени.Так, дві золоті медалі здобув рівненський плавець Михайло Романчук. Він отримав першість у запливі на 400 метрів. Після чого виборов чергове золото, пропливши 800-метрову дистанцію. Тим самим встановивши національні рекорди України. До того ж, у запливі на 1500 метрів Михайло Романчуку вдалось отримати «срібло».Легкоатлетка Наталія Прищепа на чемпіонаті Європи виборола перше місце з бігу, пробігши дистанцію 800 метрів.«Рівненські спортсмени продовжують переможну ходу на міжнародних аренах. Щиро вітаю наших переможців та їх тренерів з перемогою. Бажаю бадьорості духу, вдалих стартів та нових яскравих перемог. З гордістю можу сказати, що Рівне – це місто Чемпіонів. Чекаємо наступних перемог з багатьох інших видів спорту!», – зазначає голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.Нагадаємо, турнір в Глазго і Берліні, який проходив з 2-го по 12 серпня, став першим мультиспортивним чемпіонатом Європи. Змагання відтепер будуть проводитися раз на чотири роки. На турнірі розігруються нагороди в семи видах спорту – легкій атлетиці, водних видах, велоспорті, спортивній гімнастиці, веслуванні, гольфі і тріатлоні.Прес-служба Рівненської ОДА.