Взять кредит под залог в Украине теперь можно за несколько часов. Но, перед тем, как взять займ под залог недвижимости, человек в уме приблизительно прикидывает, сколько ему надо отдать. Казалось бы, чего проще подсчитать - сумма ссуды, сюда прибавляем проценты за пользование этой суммы, и вот итоговая сумма кредита. В договоре ипотеки такие подсчеты будут ошибочными, поскольку много моментов и нюансов существует по пользованию таким кредитом. Подсчитать очень трудно, но можно сказать, что ипотечный кредит обойдется дороже.
Надо заранее перед заключением договорного обязательства подсчитать приблизительно все будущие расходы и найти необходимую сумму, иначе, если на каком-то этапе оформления договора не хватит денежных средств, придется потом начинать все сначала. Такие расходы можно разделить на обязательные и необязательные.
"Обязательная" часть ипотечных расходов
Рассмотрим подробнее расходы, которые станут обязательными:
- услуги того, кто оценит покупаемую недвижимость. Прежде чем заключать договор ипотеки, банку необходимо знать рыночную стоимость залога, соответственно и будущий размер займа.
В случае положительного решения кредитной организации, готовимся к расходам дальше.
- страховка самого залога, без нее не будет заключен договор ипотеки.
- услуги нотариуса и уплата госпошлины за регистрацию договоров. Да, именно договоров потому, что составляется отдельно сам договор ипотеки и отдельно договор залога.
Страховка напрямую зависит от суммы кредита, обычно она составляет от одного до двух процентов от этой суммы. Это зависит от многих условий при заключении договора.
Ипотечный кредит - на чем можно сэкономить?
Чтобы избежать дополнительных и ненужных расходов, будущему заемщику надо решить несколько для себя вопросов:
1) будет ли нанимать риелторов (это сэкономит время, и банки подберут жилище под все его требования).
2) будет ли нанимать кредитных брокеров, это те люди, которые ищут для людей подходящие кредитные программы и собирают необходимые для договора документы и различные бумаги.
3) можно сэкономить на комиссиях кредитной организации, если выберете программу кредитования, без нее, или она будет маленького размера.
4) страхование жизни и здоровья, данный вид страховки законодатель сейчас относит к необязательным, но финансовые организации все равно пытаются навязать его.
Есть еще много пунктов страхования, но они малозначительны и необязательны, их используют в других договорах кредитования.