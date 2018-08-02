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Жителю Вараша загрожує 15 років позбавлення волі за вчинення державної зради та диверсії

Рівненська область 16-сер, 09:089 prov 88 0
За ефективного процесуального керівництва прокуратури Рівненської області слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування стосовно жителя м. Вараш, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст.113 КК України (диверсія).
Встановлено, що чоловік умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочинні діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, державній та інформаційній безпеці України шляхом збирання та передачі представникам спецслужб іноземної країни-агресора деталізованої інформації про особливості захисту діяльності одного із стратегічно важливих об’єктів нашої області.
Також зловмисник намагався вчинити диверсію шляхом підривної діяльності поблизу згаданого об’єкта, однак співробітникам органів безпеки вдалося запобігти вибуху, а закладений біля підніжжя електроопори вибуховий пристрій – вилучити.
На даний час обвинувальний акт стосовно особи скеровано до суду для розгляду по суті.
Вирок суду обвинувачений чекатиме під вартою.
Відповідальність за вчинення зазначених злочинів проти основ національної безпеки України передбачена у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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