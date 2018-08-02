bank-ua.com
Рівне:

У Рівному лікар поніс покарання за одержання неправомірної вигоди від призовника

Рівненська область 19-сер, 12:189 prov 117 0
Прокуратурою Рівненської області підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно лікаря Комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня», який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).
Прокурором у суді доведено, що лікар у липні 2015 року одержав від громадянина грошову винагороду у сумі 400 доларів США за складання та видачу йому акту дослідження стану здоров’я, необхідного для вирішення питання про непридатність до військової служби в Збройних Силах України.
Відповідно до рішення Апеляційного суду Рівненської області обвинуваченого визнано винним у вчиненні корупційного злочину та засуджено до покарання у виді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 гривень. Також особу позбавлено права займатись діяльністю, пов’язаною із участю у військово-лікарських комісіях усіх рівнів, строком на 2 роки.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Похожие новости
Лікарка-офтальмолог понесла покарання за вчинення корупційних злочинів та ш ...
Головна » Рівненська область

Лікарка-офтальмолог понесла покарання за вчинення корупційних злочинів та ш ...

Судитимуть слідчого поліції
Головна » Рівненська область

Судитимуть слідчого поліції

Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який одержав 1,4 ти ...
Головна » Рівненська область

Судитимуть декана факультету Рівненського університету, який одержав 1,4 ти ...

Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомірної вигоди
Головна » Рівненська область

Засуджено майора поліції, який одержав 500 дол США неправомірної вигоди

Засуджено викладача одного із коледжів, що оцінив вступ абітурієнта на навч ...
Головна » Рівненська область

Засуджено викладача одного із коледжів, що оцінив вступ абітурієнта на навч ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Серпень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору