У Рівному лікар поніс покарання за одержання неправомірної вигоди від призовника

Рівненська область 19-сер, 12:189 prov 117 0

Прокуратурою Рівненської області підтримано обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно лікаря Комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня», який обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Прокурором у суді доведено, що лікар у липні 2015 року одержав від громадянина грошову винагороду у сумі 400 доларів США за складання та видачу йому акту дослідження стану здоров’я, необхідного для вирішення питання про непридатність до військової служби в Збройних Силах України.

Відповідно до рішення Апеляційного суду Рівненської області обвинуваченого визнано винним у вчиненні корупційного злочину та засуджено до покарання у виді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 25500 гривень. Також особу позбавлено права займатись діяльністю, пов’язаною із участю у військово-лікарських комісіях усіх рівнів, строком на 2 роки.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.