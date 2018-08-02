На Рівненщині відбудеться Міжнародне свято фольклору

На Рівненщині відбудеться VIII-й фестиваль-конкурс дитячого фольклору «Котилася торба». Свято проходитиме у місті Дубно, цьогоріч воно розпочнеться 22 серпня і триватиме п’ять днів.Як розповів художній керівник фестивалю Феодосій Васєчко, на мистецьку подію вже зголосилися приїхати 34 учасники не лише з нашої держави, а зі Словенії та Польщі. Це як гурти, так і окремі вокалісти. Україну представлятимуть творчі колективи з Рівненської, Харківської, Херсонської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Гості із Чернівецького краю та Одеси виступлять з румунськими колективами, з Вінниччини будуть чехи, з Херсонщини – кримські татари.Від Рівненщини на святі фольклору будуть представлені колективи з Дубенського, Березнівського, Костопільського, Демидівського та Сарненського районів.Крім того, на гостей свята чекає виставка робіт від майстрів декоративно-вжиткового мистецтва, а також заплановані дитячі ігри, турніри та інші забави. В останній день фестивалю пройде показ національних танців, після чого охочі матимуть змогу взяти участь у змаганні на човнах «драконах».Офіційне відкриття – 23 серпня о 19.00 на центральній площі міста Дубно.Щорічний конкурс «Котилася торба» проходить за підтримки Рівненської облдержадміністрації, Дубенської райдержадміністрації, Дубенської міської ради.Мета фестивалю - залучення дітей до культурної спадщини, популяризації дитячого фольклору, виявлення його регіональних особливостей, налагодження дружніх зв’язків з сусідніми країнами.Прес служба РОДА.