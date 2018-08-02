bank-ua.com
Рівне:

На Дубровиччині скупник бурштину поніс покарання, а 58 кг вилученого у нього каміння конфіскували в дохід держави

Рівненська область 20-сер, 08:349 prov 74 0
За результатами підтримання обвинувачення прокурорами Сарненської місцевої прокуратури суд визнав достатніми зібрані під час досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку 44-річному жителю Дубровицького району, який вчинив кримінальні правопорушення, що передбачені ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).
Доведено, що чоловік придбав і зберігав з метою збуту незаконно видобутий бурштин, в т.ч. оброблений, вагою 58 кг. Каміння було виявлено та вилучено правоохоронцями у жовтні 2017 року після проведеного обшуку у домоволодінні обвинуваченого. Окрім того, у помешканні чоловіка було виявлено та вилучено 1 одиницю вогнепальної зброї, яку той зберігав без передбаченого законом дозволу.
Вину у вчиненні зазначених злочинів чоловік визнав повністю і щиросердно розкаявся.
Згідно із вироком Дубровицького районного суду зловмиснику призначено покарання у виді позбавленні волі на строк 3 роки і 1 місяць із іспитовим терміном на строк 1 рік. Також згідно із рішенням суду вилучений бурштин вагою 58 кг, вартість якого становить приблизно 500 тис грн, конфісковано у дохід держави.
За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури.
Похожие новости
За низку злочинів проти власності мешканець Зарічненського району проведе 5 ...
Головна » Рівненська область

За низку злочинів проти власності мешканець Зарічненського району проведе 5 ...

Засуджено до позбавлення волі трьох жителів Вараша
Головна » Рівненська область

Засуджено до позбавлення волі трьох жителів Вараша

Житель м. Костопіль проведе у в’язниці 14 років за умисне вбивство
Головна » Рівненська область

Житель м. Костопіль проведе у в’язниці 14 років за умисне вбивство

Засуджено 3 жителів Рокитнівського району, які пошкодили майно лісничого
Головна » Рівненська область

Засуджено 3 жителів Рокитнівського району, які пошкодили майно лісничого

На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині вилучено 113 кг бурштину, який житель області перевозив в авт ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Серпень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору