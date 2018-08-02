На Дубровиччині скупник бурштину поніс покарання, а 58 кг вилученого у нього каміння конфіскували в дохід держави

Рівненська область 20-сер, 08:349 prov 74 0

За результатами підтримання обвинувачення прокурорами Сарненської місцевої прокуратури суд визнав достатніми зібрані під час досудового розслідування докази для винесення обвинувального вироку 44-річному жителю Дубровицького району, який вчинив кримінальні правопорушення, що передбачені ст. 198 (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Доведено, що чоловік придбав і зберігав з метою збуту незаконно видобутий бурштин, в т.ч. оброблений, вагою 58 кг. Каміння було виявлено та вилучено правоохоронцями у жовтні 2017 року після проведеного обшуку у домоволодінні обвинуваченого. Окрім того, у помешканні чоловіка було виявлено та вилучено 1 одиницю вогнепальної зброї, яку той зберігав без передбаченого законом дозволу.

Вину у вчиненні зазначених злочинів чоловік визнав повністю і щиросердно розкаявся.

Згідно із вироком Дубровицького районного суду зловмиснику призначено покарання у виді позбавленні волі на строк 3 роки і 1 місяць із іспитовим терміном на строк 1 рік. Також згідно із рішенням суду вилучений бурштин вагою 58 кг, вартість якого становить приблизно 500 тис грн, конфісковано у дохід держави.

За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури.