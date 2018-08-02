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У Львові СБУ затримала на хабарі підполковника поліції

Львівська область 20-сер, 08:389 prov 67 0
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі одного з керівників управління інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав шістсот доларів США за видалення з бази даних персонально-довідкового обліку відомостей про судимість місцевого мешканця.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України оперативники спецслужби затримали зловмисника поруч із місцем роботи під час одержання неправомірної вигоди.
Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.
Прес-центр СБ України.
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