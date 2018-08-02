Цілодобова доставка їжі

Замовити їжу додому сьогодні може будь-яка людина, який проживає в місті. Ресторани, зокрема доставка суші львів, відправляють будь-які страви до клієнта з кур'єром, причому іноді доставка здійснюється цілодобово. Доставка суші 24 години доступна не в кожному закладі, тому перед оформленням замовлення важливо знайти відповідний ресторан.
вибір ресторану
Вибираючи ресторан, клієнту треба звертати увагу на різні дрібниці. Значення має не тільки доставка суші 24 години, а й наявність безкоштовного сервісу доставки, знижки, ціни на їжу. Є маса інших деталей, які легко випустити з уваги. Всі ресторани пропонують різні умови обслуговування. Середньостатистичний покупець або вибирає улюблений заклад, в якому він робить покупки завжди, або постійно знаходиться в пошуку відповідного кафе.
У першому випадку покупець переплачує, у другому витрачає занадто багато часу на пошук закладу. Відомо що:
1. «Улюблені» ресторани недосконалі;
2. Пошук закладу може зайняти не менше півгодини часу;
3. У деяких випадках знайти відповідний ресторан через пошук неможливо.
Замовляючи завжди в одному і тому ж ресторані, клієнт може пару раз купити їжу акцією. Однак в подальшому він буде переплачувати за страви. Коли покупець шукає ресторан через пошукову систему, він може знайти найбільш розкручені магазини, які не відрізняються розумними цінами. Чи означає це, що виходу немає?
Вибір ресторану через агрегатор
Найпростіший і швидкий спосіб знайти підходящий ресторан - це агрегатор. На сайті-зібранні зібрані сотні різних магазинів їжі, кафе і закладів громадського харчування. Клієнтові потрібно лише вибрати заклад, орієнтуючись на умови доставки і ціни. Близько 98% ресторанів пропонують замовити їжу додому. Однак лише половина з них здійснює цілодобове обслуговування.
«ЗакаЗака» - один з тих агрегаторів, працювати з яким зручно. Покупець може швидко знайти ресторани, які відповідають його запитам, і вибрати серед них один. Цей ресторан йому не потрібно вносити в список улюблених, адже умови обслуговування можуть змінюватися. Зробивши один замовлення, в майбутньому покупець має можливість знову знайти ресторан, який пропонує вигідне обслуговування.
Агрегатори мають ряд переваг:
1. Клієнт не витрачає час на пошук закладу;
2. Покупець може бачити умови обслуговування в деталях;
3. Найважливіші дані про ресторан знаходяться на видному місці;
4. Заклад має користувальницький рейтинг;
5. Ресторан можна вибрати за допомогою фільтра.
Серед пунктів меню можна знайти безкоштовну доставку, наявність знижок і акцій, можливість купити певний вид страв, цілодобову доставку. Це далеко не повний список категорій в фільтрі. Якби клієнт сам шукав ресторан, який відповідає всім вимогам, він витратив би багато часу. І є ймовірність, що споживач так і не знайшов би потрібного закладу.
Покупки в зібранні
Агрегатори пропонують купувати їжу безпосередньо на майданчику, не відвідуючи сайтів ресторанів. Це дуже зручно, хоча при бажанні клієнт може ознайомитися з майданчиком заклади громадського харчування. Купувати з агрегатора можна за кілька секунд. Сайти призначені для зайнятих людей, у яких немає часу на пошуки ресторану. Сьогодні до таких належить більша частина працездатного населення.
До того ж швидкість в оформленні замовлення дуже важлива, коли потрібно купити їжу для вечірки або посиденьок з друзями. Тут часу на пошуки просто немає. Замовляючи їжу в офіс, також варто скористатися агрегатором.