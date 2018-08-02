На Хмельниччині СБУ затримала голову райдержадміністрації на вимаганні понад тридцяти тисяч доларів США

Хмельницька область 22-сер, 08:129 prov 70 0

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури затримали на хабарі голову однієї з районних державних адміністрацій Хмельницької області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав майже тридцять три тисячі американських доларів від представника фермерського господарства. За вказану суму зловмисник обіцяв надати дозвіл на підготовку технічної документації та укладання договору оренди невитребуваних земельних паїв загальною площею 94 га.

Оперативники спецслужби затримали посадовця в робочому кабінеті після одержання частини неправомірної вигоди в розмірі п'ятнадцять тисяч сімсот доларів США. Раніше співробітники СБУ задокументували отримання чиновником півтори тисячі американських доларів. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування. Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно зі слідчими Нацполіції.

Прес-центр СБ України.