Сущность туризма и его опасности

Туризм - особая разновидность действий человека появился не так давно, его начало уходят в древность. Само понятие, по некоторым предположениям, ввёл Анри Стендаль писатель из Франции, живущий в конце 18 в начале 19 вв, а если не так, то как минимум, он сделал это понятие популярным.Издавна огромное количество людей много путешествовали. Приоритетная цель таких путешествий заключалась в узнавании остального Земного пространства и изучении неизвестных областей, с торговыми, дипломатическими, военными, религиозными и другими задачами.Все странники нуждались в услугах со стороны окрестного населения. Именно жители новых изученных зон могли помочь в размещении, питании. Самыми первыми предприятиями туризма стали таверны, пользовавшиеся сомнительным авторитетом домов терпимости.Опасности, которые возникают при туризме:Главная опасность это угроза экологии. Сейчас всем известно, что экология самая масштабная проблема во всем мире. Туризм также не проходит без влияния на окружающую среду, основные факторы это переизбыток производственных предприятий; а так же большое количество людей в туристических центрах.Вторая опасность по актуальности: негативное воздействие природы на людей. Различные катаклизмы, которые происходят независимо от человечества, очень сильно меняют обстоятельства проведения каких-либо туристических мероприятий.Не менее важными опасностями являются техногенные. Главнейшим риском являются аварии на атомных станциях; транспортные происшествия и катастрофы. Из-за подобных событий множество туристов не только рискуют своими жизнями, но и погибают.Кроме факторов, независящих от людей, существуют и морально-нравственные аспекты.Например, культурные разногласия. Из-за различных традиций и обычаев возникают конфликты, недопонимания. Нередко приводящие к трагическим последствиям.Существуют еще много различных опасности при занятии туризмом, поэтому надо быть крайне осторожными при путешествиях при получении экстремальных впечатлений, и положительных воспоминаний.