Часто самое сложное препятствие, которое встречается на пути автомобиля, осуществляющего международные перевозки — это таможня. Если у таможенников возникают какие-то претензии к грузу, то это может обернуться его длительным простоем. А то и вообще возвратом к отправителю или арестом.
Если время терпит, а в кузове авто едут, к примеру, деревянные стулья, то задержка не превратится в катастрофу. А вот с фруктами дело обстоит совсем иначе.
Задача руководителя бизнеса — максимально обезопасить перевозимый через границу груз от неприятностей на таможне. А значит, вам нужна логистическая компания, сотрудники которой могут выполнить грамотное таможенное оформление.
«Укр-Китай Логистики» - Доставка с Китая в Украину предоставляет такие услуги.
Правильное таможенное оформление от «Укр-Китай Логистики»
Наша компания оказывает логистические услуги для мелких и крупных организаций. Мы осуществляем междугородние перевозки и международные. В комплекс наших услуг входят и логистические услуги, и бухгалтерский учет, и оформление сопутствующей документации.
Одной из самых важных услуг при ввозе груза в страну или его отправлении за границу является таможенное оформление.
Задача нашей логистической компании — своевременное прибытие груза клиента к месту назначения в целости и сохранности. Он не должен задерживаться на таможне дольше, чем этого необходимо для соблюдения минимального набора формальностей. От этого зависит наша репутация. Поэтому мы всегда делаем все возможное (конечно, используя только законные способы) для того, чтобы таможенные работники без проблем пропустили ваш товар. По сути, для этого нужно лишь одно – грамотное таможенное оформление.
В чем преимущества сотрудничества с нами и заказа у нас междугородних перевозок?
Заказывая у нас логистические услуги и таможенное оформление, вы получаете набор преимуществ:
• помощь опытных профессионалов: только такие работают в «Укр-Китай Логистика»;
• ответственный подход к делу: мы всегда помним, что именно от нашей ответственности и внимательности к мелочам зависит наша репутация;
• четкую и слаженную работу: мы всегда стараемся работать эффективно и точно укладываться в сроки;
• оптимальные цены на таможенное оформление и другие услуги.
Мы очень ценим доверие клиентов, решивших обратиться в нашу компанию. И всегда его оправдываем.