На что обращать внимание при покупке жилья на вторичном рынке

Решаясь на покупку жилья, большинство потенциальных собственников делает свой выбор в пользу так называемых “вторичек”. Сегодня значительная часть риэлтерских агентств специализируется именно на вторичном рынке недвижимости. В сравнении с вариантами первичного рынка недвижимости, сегмент имеет на порядок больше преимуществ.
Предлагаемое на вторичном рынке жилье можно заранее оценить по ряду внушительных критериев:
- подъезд в обжитом доме позволяет определить уровень культуры соседей;
- в таких квартирах хорошо считывается внутридомовая шумоизоляция, внутрикомнатная в том числе;
- предварительно потратив время на ознакомление с предлагаемым жильем, можно сделать выводы о состоянии проводки, канализации, ремонта, присутствии сырости. В случае если имеют место быть некоторые из вышеперечисленных несовершенств, то получится заранее составить смету на их устранение;
- большей частью вторичное жилье уже имеет такие необходимые элементы, как сантехника или печка. При заселении это позволяет сэкономить значительную часть бюджета на их замене или первичной установке;
- желающим выбрать квартиру на верхних этажах можно не беспокоиться об отсутствии лифта, как правило, в таких домах он имеется всегда.
Обязательно перед покупкой вторичного жилья нужно тщательно проверить и изучить некоторые его юридические аспекты. В этом вам помогу специалисты semycvit.com/.
Продавец должен иметь ряд документов подтверждающих, что он является собственником. Самое малое, что он обязан предъявить в случае сделки — генеральная договоренность. Все экземпляры должны быть подлинными, в противном случае нужно ставить под сомнение его намерения.
В случае если сделка оформляется по договоренности, стоит уточнить причины отсутствия прямого собственника жилья, а также потребовать документы, подтверждающие отсутствие психических расстройств у владельца.
Чтобы не допустить будущих недоразумений, рекомендуется проверить информацию, подтверждающую отсутствие иных владельцев и несовершеннолетних детей, имеющих прописку по данному адресу. Если таковые имеются, то сделка должна быть одобрена органами опеки и попечительства.
Процесс сделки купли-продажи на вторичном рынке обусловливает необходимость закладки наличных денег в банковскую ячейку непосредственно в момент заключения договора, а именно когда ставится подпись. Продавцу деньги будут доступны, когда у покупателя на руках будет новое официально оформленное свидетельство на квартиру и зарегистрированный в регистрационной палате договор.