Судитимуть вербувальника жінок у сексуальне рабство до Словацької Республіки

Прокуратура Рівненської області затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного жителя Волинської області, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 149 КК України (вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене щодо кількох осіб).На підставі зібраних слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та прокурором доказів встановлено, що чоловік підшуковував на території області та вербував молодих жінок з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.Зокрема, у період з травня по червень 2018 року волинянин пообіцяв трьом молодим жінкам, з якими познайомився, високооплачувану роботу на території Словацької Республіки, пов’язану із наданням послуг сексуального характеру, а також фінансову допомогу у виготовленні документів для цієї «подорожі».Зловмисник знав про відсутність у жінок постійного місця працевлаштування та їх скрутне матеріальне становище. Увійшовши в довіру та використовуючи уразливий стан рівнянок, чоловік схилив останніх до сексуальної експлуатації, попередивши, що половину коштів із їхнього заробітку вони повинні будуть віддавати своїм «роботодавцям».Але вербувальнику не вдалося вивезти українок за кордон, оскільки його злочинну діяльність було викрито та припинено правоохоронними органами під час спроби перетину автомобілем державного кордону в пункті пропуску «Грушів-Будомеж», що на Львівщині.Обвинувальний акт по суті розглядатиме Рівненський міський суд.Довідково: за вчинення вказаних злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.Прес-служба прокуратури Рівненської області.