Кубок Олексія Жакуна

Своєрідним подарунком відзначили шахісти північних районів області ювілей почесного члена Сарненської районної федерації Олексія Жакуна.Вони провели в м.Сарни коловий бліц-турнір на честь іменинника.В швидкоплинному турнірі велася гостра і напружена боротьба до середини дистанції,а далі поступово шальки терезів схилив на свій бік Олександр Абрамчук, який і виграв першийкубок знаного в області вправного шахіста та хорошого товариша Олексія Жакуна, за що і отримав з рук ювіляра три шоколадки.Срібному призеру Андрію Чернецову дісталося дві плитки, а бронзовий призер Василь Атаманець повіз в м.Березне один смачний шоколадний виріб. Крім того всі учасники посмакували куркою "гриль", смачним тортом та десертом.