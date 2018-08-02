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Кубок Олексія Жакуна

Рівненська область 30-сер, 10:559 prov 48 0
Своєрідним подарунком відзначили шахісти північних районів області ювілей почесного члена Сарненської районної федерації Олексія Жакуна.
Вони провели в м.Сарни коловий бліц-турнір на честь іменинника.
В швидкоплинному турнірі велася гостра і напружена боротьба до середини дистанції,
а далі поступово шальки терезів схилив на свій бік Олександр Абрамчук, який і виграв перший
кубок знаного в області вправного шахіста та хорошого товариша Олексія Жакуна, за що і отримав з рук ювіляра три шоколадки.
Срібному призеру Андрію Чернецову дісталося дві плитки, а бронзовий призер Василь Атаманець повіз в м.Березне один смачний шоколадний виріб. Крім того всі учасники посмакували куркою "гриль", смачним тортом та десертом.
Кубок Олексія Жакуна
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