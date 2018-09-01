Как выбрать вытяжку для кухни, ресторана

Современные магазины могут предложить широкий спектр вытяжек любого размера и формы. В нашей статье изложены рекомендации, как выбрать то, что вам действительно подходит по цене и функциональности.
Главным критерием при выборе вытяжки для ресторанаявляется её размер и ширина, от которых напрямую зависит её продуктивность. Размеры должны быть под стать варочной поверхности, а может быть даже немного больше неё - таким образом, вытяжка будет максимально эффективно втягивать воздух.
Далее необходимо оценить её технические параметры, такие как шум и производительность, то есть количество воздуха, которое вытяжка должна сменить в час. Для это перед походом в магазин измерьте высоту потолка и общую площадь помещения, покажите их менеджеру, а также скажите этаж, на котором живете, и он посредством специальных подсчетов скажет какая по мощности вытяжка подойдет для вашего жилья.
Шум при работе системы будет в любом случае, однако вы можете выбрать вытяжку более или менее шумную - это вопрос лишь вашей платежеспособности.
Обычно вытяжки имеют два режима – рециркуляции и отвода воздуха. Первый режим обеспечивает фильтрацию воздуха, втягиваемого из помещения и подачу его обратно на кухню. Второй режим также предполагает отчистку воздуха, однако в таком случае всасываемые потоки будут выводиться наружу.
Так как вытяжка располагается над варочной поверхностью, важным атрибутом послужит освещение конфорок. Лучшим, но более дорогостоящим вариантом послужат вытяжки с равномерным распределением ламп, которые позволяют четко видеть всю варочную поверхность. Наиболее потребительский и распространенный вариант – это вытяжки с лампами у дальнего края, то есть ближе всего к стене. В таком случае вы будете четко видеть лишь часть плиты, а ближние к вам конфорки будут менее четко просматриваться.
Еще недавно вытяжки были предметом роскоши, но на сегодняшний день ситуация изменилась. Теперь этот предмет кухни стал распространен практически повсюду, а простое управление и функциональность делают его практически незаменимым атрибутом любой кухни.