Правила сдачи элитного жилья в Николаеве

Тетасе 01-вер, 14:109 prov 0 0

Спрос на аренду квартир в Николаеве очень большой, но, несмотря на это, некоторым собственникам не удается сдать свою недвижимость. Их предложения могут месяцами висеть на досках объявлений, но никаких результатов не приносить.



Как сдать элитное жилье

Трудно найти клиентов на дорогую квартиру. Если бы хозяин хоть немного снижал стоимость аренды, то получил бы предложения квартиросъемщиков. Но он упорно стоит на своем и надеется на чудо. Это очень неприятно особенно тем арендодателям, которые живут за счет сдачи в аренду квартир. Настает нерадостное время, когда собственникам приходится подчиняться правилам нанимателей. Проблема появляется не только у квартиросъемщиков, но и у арендодателей. Но это не относится к тем, кто сдает жилье по низкой стоимости. Все ищут дешевую жилплощадь, а на дорогую не обращают внимание.

Найти клиентов для квартир бизнес категории и элитное жилье в Николаеве, трудно. Нужно обратиться в риэлтерское агентство или разместить объявления на сайте DOM.RIA. После того как его проверит инспектор и сделает соответствующие фотографии, объявление увидят пользователи всей Украины. Ведь DOM.RIA стал сайтом №1 среди подобных украинских сайтов. Здесь люди читают свежую и достоверную информацию.

Почему трудно найти квартиранта для дорогой квартиры

Это явление происходит из-за того, что на рынке недвижимости больше предложений с элитной недвижимостью, а спрос на них низкий.

• Не может быть вычислена конкурентоспособная арендная ставка;

• Отсутствует постоянный платежеспособный арендатор;

• Собственник, не зная ситуацию на рынке, надеется на свои силы, сдавая элитную недвижимость. Он боится связываться с компаниями, так как не знает как с ними общаться.

Чтобы лучше понимать этот вопрос нужно учитывать следующие правила при сдаче жилья арендатору.



Правильная оценка товара: быстрая сдача

• В первую очередь необходимо назначить адекватную цену. При назначении арендной ставки, многие владельцы берут пример у близких людей или пользуются информацией из газет. Если рядом проживающие соседи, сдают квартиры по высоким ценам, собственники ориентируются по ним.

• Каким должен быть ремонт внутри квартиры:

• качественная отделка;

• просторные, светлые комнаты;

• многоуровневое освещение;

• встроенная бытовая техника;

• использование дизайнерских решений;

• спутниковое телевидение и доступ к интернету.

• Подъезд с ремонтом. Элитную недвижимость в основном снимают иностранцы. Они не остановятся в квартире с грязным подъездом и фасадом.

Недвижимость с правильной оценкой, быстро найдет своего нанимателя. Кто захочет [url=https://dom.ria.com/arenda-kvartir/nikolaev/]снять жилье в Николаеве в элитном доме[/url], сразу обратит внимание на это предложение.



Профессионалы помогут сдать аренду

Арендодатели не хотят договариваться с агентствами, потому что им нужно платить комиссионные, в размере 50%. Это не маленькая сумма, но без их помощи, квартира может простоять год без клиента. Риэлторы найдут постояльца на долгий срок, поэтому собственник получит выгоду.

• Случается, что собственники не платят комиссионные риэлторам и им приходится снимать проценты с квартиросъемщиков. Только такие хозяева долго не могут дождаться своего клиента.

• Если владелец квартиры не отказывается от оплаты комиссионных, то риэлторы быстро находят квартирантов.

• Опытные риэлторы могут сразу дать правильную оценку недвижимости и вывести оптимальную цену.



Правильный выбор агентства

Здесь тоже можно наткнуться на непрофессионалов. Они могут поставить на элитное жилье астрономическую цену, чтобы получить больше выгоды. В результате комнатам приходится пустовать, а арендодателю сидеть без денег.

Есть агентства, работающие только с арендой. Сотрудники таких агентств профессионально делают свою работу и свои обязательства. Кроме этого агентство может узнать о платежеспособности квартиросъемщика.

Владелец недвижимости должен вразумить себе, что риэлторы берут деньги за свою работу. Он может сам продвигать свое предложение. Только на это у него уйдет много времени, а результатов может не быть.

В крайнем случае, может помочь сайт DOM.RIA. Опубликовав на этом портале объявление, клиентов долго ждать не придется. Здесь любое жилье находит своих постояльцев. Сюда обращаются жители и приезжие в Украине. Это большое количество людей. Из них обязательно найдется клиент.

Заключительная часть

Итог будет следующий. Сдать жилье в Николаеве не просто, если оно дорого стоит, а хозяин не хочет подчиняться правилам рынка недвижимости. Если предложение долго остается без внимания, стоит прислушаться к советам профессионалов и не жалеть процентов для посредников. Если этот вариант не устроит, то остается только сайт DOM.RIA, который занял первую позицию среди лучших сайтов в Украине.