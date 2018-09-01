Как рисовать гуашью?

Сразу хочу объяснить, для чего нужна живопись для дизайнера: начинающего или супер профи.
В отличии от рисования простым карандашом, в живописи будет цвет (!). Для того, чтобі творить чудеса, нужен набор для рисования по номерам.
Цвет настолько разнообразный, что без понимания некоторых важных моментов, Вы не сможете работать с цветными вещами. В итоге, может получится хрень какая-то (в смысле не будет красиво).
Дизайнер – работает с цветом, и любое расхождение тона может испортить весь дизайн-проект. Посмотрите сейчас вокруг себя, находите ли Вы такие цвета, которые не вписываются в интерьер? В любом случае да.
Живопись поможет видеть цвета (это не значит, что у Вас зрение будет лучше, а появиться возможность разбираться в них) – а это очень важно для дизайнера интерьера. Думаю, вопросов по поводу надобности этой науки уже нет. Вот и хорошо.
Итак, давайте составим список инструментов, которые нужны для рисования.
1. Краски. Они разнообразного вида, поэтому проведу небольшой экскурс по ее разновидностям.
-акварель.
Название придумано из-за того, что эти краски разбавляются водой (аква-вода)
- маслянные. у нее 2 значительных преимущества: более долгое использование и сохранение цвета после нанесения.
-темперные. это по свойствам что-то среднее между акварелью и масляными красками.
-акриловые. они обладают большей плотностью, за счет этого не растекутся по вашему листу.
-для керамики. специализированные краски - непрозрачные и нетекучие.
-витражные. свойства красок позволяют создать псевдоцветное стекло.
-гуашь. непрозрачная краска, которая плотно слоем ложится на бумагу. Именно она нам будет и нужна.
Тут знаете как, чем больше цветов, тем лучше, поэтому начните с 12 цветов.
Также, я хочу, чтобы Вы разбирались и в кистях для живописи, поскольку ассортимент тоже большой и у каждого свое предназначение. Но основная функция понятна каждому, большие кисти – для рисования больших объемов, небольшие - для маленьких. Также есть жесткие и мягкие кисти: выбор делайте в пользу мягких, а из материала - синтетические кисти пользуются большей популярностью (из-за долговечности).
Вот, по поводу листов у меня разговор будет короткий, бумага для рисования отличается только размерами и рельефностью. Листы с большой рельефностью и форматом А3 -это то, что нам нужно.