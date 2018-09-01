Покупка швейной машинки - на что стоит обратить внимание?

Итак, Вы решили купить швейную машинку, чтобы воплотить свои самые смелые идеи и яркие фантазии! В таком случае Вы должны иметь ввиду, что от качества конструкции, а также назначения выбранной Вами машины напрямую зависит результат Вашей работы, с какой бы старательностью Вы ее не выполняли.
Поэтому, перед тем, как купить швейную машинку, не будет лишним детально ознакомиться с существующим на данный момент ассортиментом https://janome.in.ua/, видами и конструкционными особенностями, как самих швейных машин, так и отдельных их узлов.
На основании этой информации Вы сможете с уверенностью купить швейную машинку, которая максимально оправдает Ваши ожидания и станет незаменимым помощником в формировании Вашего индивидуального стиля.
Все бытовые швейные машинки по принципу работы делятся на механические, электромеханические и машинки, управление которыми осуществляется посредством процессора (компьютерные машинки). Эти машинки относят к разряду машинок челночного стежка.
Основным преимущество такого стежка заключается в переплетении двух нитей в толще ткани, что исключает возможность роспуска при обрыве нити. Такой шов выглядит одинаково с обеих сторон ткани и расходует в полтора раза меньше нити.
Вы можете купить швейную машинку цепного стежка. К таким машинкам относятся плоскошовные машины, оверлоки, коверлоки (представляют собой плоскошовную машину, совмещенную с оверлоком), а также подшивочные машинки.
Однако цепной стежок является однониточным, легко распускается в случае брака или повреждения шва и имеет неэстетичный внешний вид со стороны изнанки. Оверлочный шов - ни что иное, как разновидность шва цепной строчке. Но в данном случае задействованы одна или две иглы, с двумя, тремя или четырьмя нитями.
Говоря об оверлочном шве, следует помнить, что машинок со встроенной функцией такого шва попросту не существует, они могут выполнить лишь имитацию оверлочного шва. Кроме того, швейные машинки различаются по типу электродвигателей, механизма подачи и продвижению материала.
Именно поэтому, перед тем, как купить швейную машинку, не стоит всецело и полностью доверяться кричащим рекомендациям и низким ценам. Прислушайтесь к рекомендациям независимых профессионалов и сделайте правильный выбор!