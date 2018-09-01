Открываем зоомагазин

Отношения между человеком и домашними животными начали выстраиваться еще с древних времен. Есть свидетельства того, что это началось 25 000 лет назад и исключительно в утилитарных целях. То есть, собаки, например, касались только функции охраны деревень и помощи в охоте. С другой стороны, уничтожение крыс и других вредителей была задачей кошек.
И только с течением веков связи любви между людьми и их домашними обитателями стали более сильными. Вот почему для удовлетворения спроса на товары и услуги для домашних животных, в основном, собак, кошек, птиц и рыб, появляются зоомагазины или зооаптеки, дропшиппинг зоотоваров в Украине https://zoocomplex.com.ua/dropshipping. Они продают продукты питания, одежду, игрушки, средства гигиены, аксессуары, лекарства и мелких животных.
Расположение и структура зоомагазина
• Помещение должно быть расположено в легкой точке доступа и высокой видимости.
• Важно рассмотреть тип конкуренции, присутствующей в этом районе и провести тщательный анализ ваших потенциальных клиентов: знать, сколько животных находится в этом районе и какие клиенты будут вас «навещать».
• Размер помещения не должен быть менее 60 квадратных метров.
Товары для продажи в зоомагазине
• корм для собак и кошек, развесной и фасованный,
• диетические продукты и добавки,
• шампуни и щетки, предметы гигиены,
• лежанки и подушки, точилки для когтей,
• игрушки и аксессуары,
• клетки и вольеры,
• намордники, поводки, ошейники и одежда,
• продукты питания и аксессуары для грызунов,
• аквариумы и многое другое.
Вы также можете продавать некоторые лекарства. Они представляют собой очень выгодный сегмент в этом типе деятельности, особенно те, которые не требуют рецепта от ветеринара.
Среди живности, которая может быть интересна покупателям, будут птицы, рыбы, грызуны, рептилии, насекомые.
Персонал зоомагазина
Наличие ветеринара в зоомагазинах - это не только вопрос здравого смысла, но и необходимость, гарантированная законом, и поэтому, если ваша цель – открыть прибыльный зоомагазин, наличие ответственного профессионала на месте продажи имеет решающее значение.
При желании вы также можете нанять людей, которые имеют опыт по уходу за домашними животными.
Ценовая политика
Она должна быть установлена в соответствии с маркетинговой стратегией вашего зоомагазина. Например, если предприниматель решит предложить услуги и товары с высокой добавленной стоимостью, такие как СПА-услуги, продажа роскошной одежды и даже ювелирных изделий для домашних любимцев, ценовая политика будет выше рыночной цены, поскольку потребители менее чувствительны к стоимости и придают большую ценность роскоши.
Секрет успеха зоомагазина: качественное обслуживание клиентов, сертифицированный продукт, связанный со справедливой ценой, являются гарантом постоянных клиентов.