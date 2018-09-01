Ревізори виявили порушення у сільській раді майже на 400 тисяч гривень

Рівненська область 04-вер, 10:489 prov 0 0

На 392,6 тис. грн фінансових порушень, що призвели до втрат ресурсів, виявили ревізори Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області у фінансово-господарської діяльності Бугринської сільської ради Гощанського району Рівненської області. Контролем охоплено період з 01.01.2015 по 01.05.2018.

Під час проведення ревізії встановлено факти зайво призначеної житлової субсидії на загальну суму 82,6 тис. грн, яка перерахована надавачам послуг в повному обсязі, нецільового використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 182,8 тис. грн. Так, протягом грудня 2016 року кошти були спрямовані сільською радою не на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, а на придбання спортивних тренажерів, цифрових фотокамер та електричних плит.

Серед інших порушень фінансової дисципліни ревізорами виявлено покриття витрат іншої юридичної особи за рахунок коштів загального фонду кошторису сільської ради, порушення в нарахуванні та виплаті заробітної плати тощо.

Завдяки вжитим під час ревізії заходам сільська рада вже відшкодувала 127 тис. грн. Керівнику направлено висновки на заперечення та вимоги про усунення решти виявлених порушень.

За результатами проведеного ревізорами контрольного заходу складено вісім протоколів про адміністративні правопорушення.

Матеріали передано Управлінню захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Прес-служба Управління Західного офісу

Держаудитслужби в Рівненській області.